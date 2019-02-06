Использование общественного транспорта таллиннцами выросло на одну десятую

Плодотворность инвестиций в общественный транспорт подтверждает и только что проведенное исследование, которое показывает, что таллиннцы особенно оценили вложения в инфраструктуру и подвижный состав трамваев. Трамвайным транспортом довольны 88% пользователей, автобусами — 81% и троллейбусами — 59%. ”Хотя предусматривается и дальнейшее развитие трамвайного движения через поставки новых трамваев и планирование новых линий, необходимо вкладывать и в развитие автобусного и троллейбусного транспорта, — сказал Бородич. — Например, нынешняя низкая удовлетворенность троллейбусами вполне понятна — парк машин старый, но в сотрудничестве с Eesti Energia мы надеемся уже в ближайшие годы вывести на улицы Таллинна электроавтобусы, которые должны улучшить удовлетворенность в этой части”.

Исследование также показало, что организацией работы общественного транспорта Таллинна довольны 83% жителей города и недовольны 6,3%. По словам Бородича, наравне с общей удовлетворенностью важно отметить, что наибольшие недовольства реже всего звучат от пользователей трамваев и автобусов. ”Очевидно, что это указывает на необходимость сотрудничества с Департаментом транспорта, чтобы предлагать горожанам в ближайшее время новые транспортные линии”.

Turu-uuringute AS по заказу Tallinna Linnatransport проводит исследование привычек пассажиров общественного транспорта начиная с 1999 года. В нынешнем десятилетии удовлетворенность таллиннским общественным транспортом постоянно росла. Если в 2010 году общая удовлетворенность общественным транспортом была на уровне 3,6 баллов, то в 2015 году этот показатель впервые превысил четыре балла, а исследование этого года дало наиболее высокую оценку — 4,15 балов.

Опрос проводился 31.10 — 18.11 2018 среди 500 выбранных жителей Таллинна. Точки выборки были избраны согласно плотности населения. При выборе домохозяйств за основу брался стартовый адрес в точке выборки. Результаты опросов по данной выборке оценивались в соответствии с государственными статистическими данными о половом и возрастном распределении жителей Таллинна, а также с учетом пропорций регионов.