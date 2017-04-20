Использовал генератор ответов? Интервью Ратаса в прямом эфире ”АК” вызвало у общественности шквал эмоций

Вчерашнее интервью премьер-министра Эстонии и лидера Центристской партии Юри Ратаса в прямом эфире журналистам ”Актуальной камеры” вызвало у общественности шквал эмоций.

Так, в соцсетях многие зрители хвалят журналистов и в шутку отмечают, что Ратас, вероятно, использовал знаменитый "генератор обтекаемых ответов" от Eesti Ekspress.

Ратас был приглашен в студию для обсуждения стратегии государственного бюджета. Но, помимо этого, журналисты поинтересовались его мнением относительно Tallinna TV и намерения властей столицы наградить завсегдатая ежегодника КаПо Алексея Семенова знаком отличия.

Окажется ли наш бюджет в дефиците?

Прежде всего, хочу поблагодарить правительственный кабинет за утверждение стратегии государственного бюджета 2018-2021 гг, и, конечно, последние основные споры, шли вокруг финансирования системы здравоохранения с целью обеспечения ее дееспособности. Безусловно, очень большой вклад внесли как министр финансов, так и министр здоровья и труда. Окажется ли наш бюджет в дефиците? Конечно, нынешнее правительство не будет жить за счет будущих поколений. Наше желание заключается достичь того, чтобы мы смогли бы достичь того потенциала экономического роста, который наши экономические показатели дают нам уже сегодня. К сожалению, сегодня у Эстонии этого нет, и в качестве одного из своих приоритетов нынешнее правительство указало на то, что экономический рост, инвестиции — это важные для нас компоненты, и мы, естественно, будем добиваться большего экономического роста.

Позже ведущий уточнил: господин Ратас, я бы вернулся к началу нашего интервью. Вы не ответили на вопрос, будет ли в последующие четыре года наблюдаться дефицит бюджета?

Бюджет ни в коем случае не может выйти в дефицит за счет будущего, так что…

Так он выйдет или нет?

Мы хотим, чтобы бюджет был более гибким, чтобы в бюджете был механизм, который помог бы перезапустить местный бизнес, ускорить экономический рост.

Вы позволите бюджету выйти в дефицит или нет?

Мы можем позволить бюджету выйти в дефицит лишь на столько, на сколько в предыдущие годы наблюдался профицит.

Так что, в таком случае мы будем жить за счет резервов?

На данный момент у нас есть возможность вывести бюджет в дефицит на -0,5 процентных пункта, через год — на -0,5, а затем на -0,3 ниже нулевого уровня.

Воспользуюсь возможностью и задам вам пару вопросов как председателю Центристской партии. У нас есть еще пару минут. Сначала быстрый комментарий относительно намерения или планов Центристской партии наградить медалью от города руководителя центра информации по правам человека Алексея Семенова. Человека, стоящего во главе объединения, которое неоднократно упоминалось в ежегоднике КаПо как часть политики влияния России в Эстонии, в ходе которой распространяются ложные утверждения о нарушении прав человека в Эстонии. Человека, который признает, что его объединение получает деньги от России.

Государственное телерадиовещание пригласило меня сегодня в ”Актуальную камеру” поговорить о государственном бюджете.

Да, но я пользуюсь возможностью и прошу у вас, как у председателя Центристской партии, комментарий на эту тему.

О стратегии государственного бюджета. Что я и сделал.

Да, но вы ведь можете ответить и на это.

Конечно, я отвечу и на этот вопрос. Юри Ратас не является членам городского совета.

Я прошу вас прокомментировать это как председателя Центристской партии.

Если вы спрашиваете меня, выдвинул бы я такое предложение, то мой ответ — нет.

Одобряете ли вы это решение?

Если я говорю, что не стал бы выдвигать такого предложения, то я не могу считать это предложение позитивным.

И еще одно: представляет ли финансирование и сущность Tallinna TV те политические принципы и ценности, которые представляете вы?

Финансирование и сущность Tallinna TV не единым центом не отображено в стратегии государственного бюджета.

Как председатель Центристской партии вы могли бы иметь свое мнение.

Решения по таллиннскому телевидению принимает горсобрание, а не правительство республики, которое сегодня принимало решение по стратегии государственного бюджета, о чем меня и попросило рассказать гостелерадиовещание в лице ”Актуальной камеры”.

Я абсолютно согласен, абстолютно согласен. Имеете ли вы как председатель Центристской партии свое мнение относительно Tallinna TV?

Да. Tallinna TV ни на грамм не может делать политическую рекламу, ни на грамм не может представлять из себя ”помощника”, и, если госробрание желает иметь свое телевидение, то руководство должно осуществляться очень широко.

Считаете ли вы, что оно не является помощником Центристской партии, не занимается пропагандой Центристской партии и не представляет….

Безусловно, как председатель Центристской партии я ни коим образом не вмешиваюсь в программу Tallinna TV. А вот по части сегодняшней стратегии государственного бюджета я, несомненно, внес свой вклад. И одно из основных желаний нынешнего правительства заключалось в том, чтобы мы нашли систему финансирования дееспособного здравоохранения. И, как я уже сказал в начале, я очень рад, что нынешнее правительство нашло все-таки систему финансирования дееспособного здравоохранения, чтобы очереди для наших людей стали меньше.

Поверьте, завтра мы подробно поговорим о стратегии государственного бюджета и финансировании здравоохранения, но сегодня выдалась возможность просить у вас некоторые комментарии как у председателя Центристской партии.

И я на них ответил.

Видео ”АК” можно посмотреть здесь.