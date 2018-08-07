Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю. Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.

Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера.

Силы обороны начали поисковую операцию, в которой используются также вертолеты.

В случае, если кем-либо будут замечены предметы, которые могут быть частями ракеты или самой ракетой, Силы обороны призывают ни в коем случае их не трогать, отойти в сторону и сообщить о находке по телефону 717 1900 или 112. Также Силы оборны призывают не предпринимать самостоятельных поисков ракеты.