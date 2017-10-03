Искусство вышло на улицы: в Пыхья-Таллинне подходит к концу проект уличных фотовыставок

В Пыхья-Таллинне на улице Каласадама открылась последняя выставка из серии уличных фотовыставок, организованных районной управой. Завершает серию фотограф Патрик Тамм, с работами которого можно будет ознакомиться до конца недели, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

В рамках художественного проекта в течение 10 недель на улицах Каламая и Пельгулинна прошло 10 выставок. Свои работы выставили 10 местных фотографов. Бесплатные выставки проходили под открытым небом в разных местах Пыхья-Таллинна.

”Идея серии фотовыставок заключалась в том, чтобы украсить улицы произведениями искусства и познакомить жителей района с творчеством местных фотографов. Пыхья-Таллинн, как известно, отличается творческой атмосферой, здесь живут и работают многие художники и дизайнеры, также здесь расположен целый ряд творческих мастерских”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По его словам, районная управа получила много положительных отзывов о художественном проекте от жителей Пыхья-Таллинна.

”Позитивной были и реакция самих художников, которые предложили продолжить подобную практику в будущем. Кстати, хотя все выставки находились на улицах в течение недели без какой-либо охраны, случаев вандализма практически не было. Это говорит о том, что люди ценят искусство и заинтересованы в таких возможностях”, — доьавил Кальюлайд.

Открывшаяся в понедельник, 2 октября неподалеку от Горхолла выставка фотографа Патрика Тамма концентрируется на портретах жителей Лондона и стале их жизни. Серия изображает обычных людей, запечатленных в будничной обстановке.

Уличные выставки проходили в Пыхья-Таллинне с августа по октябрь в разных местах, в том числе на ул. Соо, на площади перед центром культуры Сальме, на ул. Вана-Каламая (площадь перед школьным зданием), в Каламаяском парке, на бета-променаде (рядом с Батарейной тюрьмой), на ул. Теллисквиви, на бульваре Пыхья, рядом с Котлом культуры и на ул. Каласадама.

В проекте приняли участие фотографы Тыну Туннель, Кен Мюрк, Тыну Руннель, Стен Роозвальд, Ренеэ Альтров, Моника Кандель, Сандра Пальм, Крыыт Таркмеэль Мерилин Мандель и Патрик Тамм.