Исключенный из партии Криштафович: правление поступило как организаторы мартовской депортации

По словам исключенного вчера вечером из Свободной партии Евгения Криштафовича, его исключили из партии, поскольку он угрожал бы позиции баллотирующегося в председатели партии Артура Тальвика.

"За несколько минут до полуночи позвонил дежурный редактор BNS и спросил, знаю ли я, что меня только что исключили из Свободной партии. Честно говоря, не знал, я спал", — написал Криштафович сегодня ночью в Facebook.

"Правление поступило как организаторы мартовской депортации, которые собрались где-то в темной комнате ночью без свидетелей и составили список врагов партии, которых надо отправить в Сибирь. Оппозиционный кандидат в председатели — конечно, номер один в этом списке. До выборов остался ровно месяц, и они знают, что моя поддержка в партии достаточно велика, чтобы угрожать позиции так называемого единственного серьезного кандидата Артура Тальвика. Свободные выборы в карманной партии Тальвика, разумеется, не разрешены. Он как Лукашенко, который умеет действовать только будучи один на сцене, без оппозиции, которая, зараза, задает неудобные вопросы о распределении крышевых денег, усмирении округов, подавлении инакомыслящих и о других свинствах", — посчитал Криштафович.

"Я искренне извиняюсь перед всеми избирателями Свободной партии, что мы разрешили одному кукловоду сделать из нашей партии оруэлловскую тоталитарную партию. Мне невероятно стыдно за это", — сказал он.

Правление Свободной партии решило исключить Криштафовича из партии на собрании 23 марта.

В пресс-релизе партии отмечают, что партия исключила Криштафовича из своих рядов, поскольку он постоянно порочил партию, высказывал ложные утверждения о членах партии и нарушал устав.

Напомним, что 12 января правление Свободной партии на закрытом заседании в помещениях Ülikooli Kohvik в Тарту обсудило исключение Евгения Криштафовича, но решило все-таки этого не делать.