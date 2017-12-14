Исчезновение фентанила может привести к появлению в Эстонии еще более опасных наркотиков

Исчезновение с эстонского рынка фентанила, который появился здесь в начале XXI века, вызвало закономерный вопрос: какой тяжелый наркотик займет его место?

По оценке руководителя отдела инфекционных заболеваний и профилактики наркомании Института развития здоровья Алены Курбатовой, это может привести к злоупотреблению рецептурными лекарствами, пишет Õhtuleht. Также наркоманы могут начать употреблять вместо фентанила еще более тяжелый карфентанил.

”С распространением новых аналогов фентанила увеличится риск для здоровья потребителей наркотиков, в том числе риск передозировки”, — сказала Курбатова.

Сейчас в Эстонии планируется открытие очередных центров снижения вреда, представляющих консультации и услугу обмена шприцов.