14.12.2017, 18:10

Исчезновение фентанила может привести к появлению в Эстонии еще более опасных наркотиков

 (5)
rus.delfi.ee
EST
Исчезновение фентанила может привести к появлению в Эстонии еще более опасных наркотиков
Fentanüülisõltlane räägib oma elust.Vallo Kruuser

Исчезновение с эстонского рынка фентанила, который появился здесь в начале XXI века, вызвало закономерный вопрос: какой тяжелый наркотик займет его место?

По оценке руководителя отдела инфекционных заболеваний и профилактики наркомании Института развития здоровья Алены Курбатовой, это может привести к злоупотреблению рецептурными лекарствами, пишет Õhtuleht. Также наркоманы могут начать употреблять вместо фентанила еще более тяжелый карфентанил.

”С распространением новых аналогов фентанила увеличится риск для здоровья потребителей наркотиков, в том числе риск передозировки”, — сказала Курбатова.

Сейчас в Эстонии планируется открытие очередных центров снижения вреда, представляющих консультации и услугу обмена шприцов.

Читайте также:
107 000€
Jõelähtme vald, Квартира
От хозяина!
56 000€
Viimsi vald, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
219 000€
Saue vald, Дом
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 000€
Tallinn, Часть дома
189 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
83 500€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
365 000€
Tallinn, Квартира
525 000€
Tallinn, Квартира
190 000€
Harku vald, Дом
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии