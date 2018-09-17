Isamaa предлагает дать 200 000 евро на обучение таллиннских учителей эстонскому, мэрия против

Оппозиционная фракция партии Isamaa в столичном городском собрании предлагает выделить 200 000 евро из бюджета Таллинна на обучение эстонскому языку педагогов школ и детских садов. Горуправа инициативу не поддерживает, но последнее слово будет за всем депутатским корпусом, пишет rus.err.ee.
По словам председателя фракции Isamaa Рийны Сольман, по состоянию на весну этого года эстонским языком на требуемом законом уровне не владели 297 педагогов столичных детских садов и 112 учителей таллиннских школ.
Данную поправку Isamaa представила ко второму чтению дополнительного бюджета Таллинн на текущий год. В качестве источника покрытия Isamaa предлагает использовать деньги, которые власти Таллинна запланировали дополнительно выделить районным управам на уличные рождественские украшения.
Однако городская управа инициативу оппозиции не поддерживает.: "Дополнительным бюджетом предусмотрено, что подведомственные Департаменту образования учреждения получат 40 300 евро на углубленное изучение педагогами эстонского языка. Департамент заключил договоры с четырьмя фирмами, предлагающими обучение эстонскому языку. Всего на курсы зарегистрировались 99 учителей. Этот проект продолжится и в 2019 году", — говорится в официальном комментарии мэрии Таллинна.
В понедельник, 17 сентября, представленные депутатами поправки ко второму дополнительному бюджету Таллинна обсудит финансовая комиссия горсобрания.