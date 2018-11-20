20.11.2018, 10:56

Isamaa по-прежнему против миграционного пакта ООН. Сеэдер: пакт опасен для Эстонии, а идея соцдемов — шизофреническая

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Отти Эйландт
Отти Эйландт
EST 3
Helir-Valdor Seeder
Helir-Valdor SeederFoto: Tiit Blaat

На данный момент в правительстве лишь Isamaa противостоит подписанию миграционного пакта ООН. Председатель Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер в интервью Eesti Päevaleht заявил, что миграционный пакт таит для Эстонии больше обязательств, чем говорят другие партии и канцлер права.

Несмотря на то, что как канцлер права Юлле Мадизе, так и Министерство иностранных дел объясняют, что миграционный пакт не лишает Эстонию суверенитета и не накладывает на нее никаких обязательств, Хелир-Валдор Сеэдер заявляет, что это лишь мнение части людей. По его словам, у юристов и экспертов есть на этот счет свои сомнения.

Тут Сеэдер ссылается на мнение экс-канцлера юстиции Аллара Йыкса. Стоит отметить, что данное мнение и оценку пакта у Йыйкса, некогда кандидата в президенты от IRL, заказало Министерство юстиции во главе с Урмасом Рейнсалу (Isamaa).

"Мы как партия пришли к единому мнению, что подписание пакта таит в себе опасность. […] Прежде всего опасно то, что мы делегируем слишком много прав принятия решений, и Эстонии не остаются права в полном объеме и возможность принимать решения на тему миграции", — остается непреклонным Сеэдер.

Он также отмечает, что и в Швеции и Бельгии ведутся серьезные дебаты на тему пакта, а США и Австралия заявили, что не будут к нему присоединяться. Скорее всего, Япония и Китай тоже откажутся.

Международные эксперты объясняют, что данный пакт просто объединяет в себе три директивы, которые Эстония уже выполняет, поэтому он необходим для облегчения процессуальных действий. Сеэдер же считает, что раз в пакте нет ничего нового, то тем более такой "бюрократический документ" Эстонии ни к чему, после чего добавляет, что на самом деле в документе все не так, как говорят эксперты.

"Миграция уже достаточно расколола Европу, перевернула стабильность с ног на голову и создала серьезную угрозу безопасности", — заявил Сеэдер. В ответ журналист EPL заметил, что миграционный пакт касается, не беженцев, о которых говорит Сеэдер, а мигрантов, например, из Украины.

"Как тема беженцев, так и тема миграции очень серьезные, и европейские и эстонские политики долгое время недооценивали ее значение. Мы привыкли думать, что к нам попало очень мало мигрантов и военных беженцев, и нас это будто бы и не касается. Происходящее в европейском культурном пространстве напрямую касается и Эстонию", — отвечает Сеэдер.

По его словам, в пакте сказано, что миграцию нужно поощрять, она рассматривается в положительном свете и считают решению проблемы с рабочей силой. На самом деле это совсем не так и проблемы не решит, считает председатель Isamaa.

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"На самом деле решение должно быть противоположным: предотвратить поддержку миграции, пытаясь помочь странам Африки, чтобы там появились рабочие места. Нельзя поощрять миграцию из своих корыстных целей — получить для Европы дешевую рабочую силу и таким образом решить проблему нехватки рабочей силы, исходящую из демографической ситуации, благосостояния и других факторов", — считает Сеэдер.

Что касается предложения Евгения Осиновского и соцдемов отправить пакт на обсуждение в Рийгикогу, то Сеэдер назвал его "в своем роде шизофреническим". По его словам, у парламента, естественно, есть права его обсуждать, но на данном этапе данный шаг — "низкие манипуляции между различными учреждениями".

Сеэдер также заявил, что не боится, что на предстоящих выборах другие партии не захотят формировать коалицию с Isamaa из-за их конфликтного поведения. Он считает, что Isamaa — не конфликтный партнер, а сильные и уверенный.

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