Isamaa по-прежнему против миграционного пакта ООН. Сеэдер: пакт опасен для Эстонии, а идея соцдемов — шизофреническая

Он также отмечает, что и в Швеции и Бельгии ведутся серьезные дебаты на тему пакта, а США и Австралия заявили, что не будут к нему присоединяться. Скорее всего, Япония и Китай тоже откажутся.

Международные эксперты объясняют, что данный пакт просто объединяет в себе три директивы, которые Эстония уже выполняет, поэтому он необходим для облегчения процессуальных действий. Сеэдер же считает, что раз в пакте нет ничего нового, то тем более такой "бюрократический документ" Эстонии ни к чему, после чего добавляет, что на самом деле в документе все не так, как говорят эксперты.

"Миграция уже достаточно расколола Европу, перевернула стабильность с ног на голову и создала серьезную угрозу безопасности", — заявил Сеэдер. В ответ журналист EPL заметил, что миграционный пакт касается, не беженцев, о которых говорит Сеэдер, а мигрантов, например, из Украины.

"Как тема беженцев, так и тема миграции очень серьезные, и европейские и эстонские политики долгое время недооценивали ее значение. Мы привыкли думать, что к нам попало очень мало мигрантов и военных беженцев, и нас это будто бы и не касается. Происходящее в европейском культурном пространстве напрямую касается и Эстонию", — отвечает Сеэдер.

По его словам, в пакте сказано, что миграцию нужно поощрять, она рассматривается в положительном свете и считают решению проблемы с рабочей силой. На самом деле это совсем не так и проблемы не решит, считает председатель Isamaa.

"На самом деле решение должно быть противоположным: предотвратить поддержку миграции, пытаясь помочь странам Африки, чтобы там появились рабочие места. Нельзя поощрять миграцию из своих корыстных целей — получить для Европы дешевую рабочую силу и таким образом решить проблему нехватки рабочей силы, исходящую из демографической ситуации, благосостояния и других факторов", — считает Сеэдер.

Что касается предложения Евгения Осиновского и соцдемов отправить пакт на обсуждение в Рийгикогу, то Сеэдер назвал его "в своем роде шизофреническим". По его словам, у парламента, естественно, есть права его обсуждать, но на данном этапе данный шаг — "низкие манипуляции между различными учреждениями".

Сеэдер также заявил, что не боится, что на предстоящих выборах другие партии не захотят формировать коалицию с Isamaa из-за их конфликтного поведения. Он считает, что Isamaa — не конфликтный партнер, а сильные и уверенный.