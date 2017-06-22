IRL против разрешения русским школам отказаться от системы 60/40

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Хелир-Валдор Сеэдер заявил, что IRL не поддерживает предоставления русским школам в порядке исключения возможности отказаться от системы 60/40 в преподавании предметов, передает rus.err.ee.

По словам Сеэдера, предоставление такого исключения будет неправильным сигналом: "Для того, чтобы достичь более высокого уровня знания эстонского языка, мы разрешаем проводить обучение определенных предметов на русском языке – я не считаю это разумным и логичным".

"Конечно, я не могу согласиться с предоставлением такого исключения для того, чтобы сделать в этих школах изучение эстонского языка более гибким и позволить не соблюдать закон о пропорции 60/40 изучения предметов на эстонском и русском языке. Конечно, нет. Это, во-первых, не является разумным, а также не является необходимым, потому что, по моему мнению, в таллиннских школах можно успешно без всяких исключений лучше преподавать эстонский язык и достигать лучших результатов"-

По мнению Сеэдера, государство могло бы помочь Таллинну в организации лучшего обучения эстонскому языку: "И не только в Таллинне. Это, конечно же, касается и Ида-Вирумаа - помочь местным властям в организации лучшего обучения для достижения учениками лучших результатов".