IRL обвинил центристов в составлении предвыборной программы за счет налогоплательщиков

В четверг в таллиннское горсобрание поступит проект постановления о запуске новой "Позитивной программы Таллинна", сообщает rus.err.ee.

Программа будет составлена городскими чиновниками на основании соцопросов жителей столицы, проведенных за счет городского бюджета, и по мнению оппозиционной в Таллинне партии Союз отечества и Res Publica (IRL), это эквивалентно составлению предвыборной программы Центристской партии за счет налогоплательщиков.

"На прошлых местных выборах Центристская партия представила разработанную за городские деньги позитивную программу Таллинна как собственную предвыборную программу. Несмотря на критику этой деятельности, прозвучавшую четыре года назад, снова перед выборами в горсобрание направляется инициатива о позитивной программе Таллинна. Для составления прошлой программы организовывались конференции, встречи с некоммерческими организациями и горожанами — и все это оплачивалось из городского бюджета. Похоже, что и в этом году будет то же самое", — сказал член ревизионной комиссии столичного горсобрания Кайдо Кукк.

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Вице-мэр и исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас пояснил ERR, что предвыборная программа Центристской партии состоит из трех частей: общегосударственные обещания, обещания в целом по Таллинну и отдельные программы для каждого района столицы, при составлении которых учитывается мнение жителей города, т. е. "Позитивная программа Таллинна".

Аас отметил, что сохранение высокой популярности центристов в Таллинне в действительности объясняется деятельностью партии по управлению городом, и указал, что другие партии также могут использовать результаты опросов.