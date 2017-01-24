”Во-первых, возникает вопрос: почему эти люди не пожелали получить гражданство Эстонии раньше? То, что они прожили 25 лет в государстве и не ходатайствовали о гражданстве, показывает либо то, что они не были в этом заинтересованы, либо то, что они не ощущают себя гражданами этой страны”, — сказал член партии Март Нутть.

”Ходатайствовать о получении гражданства Эстонии можно и прожив тут значительно меньшее количество времени. Для получения гражданства необходимо знать эстонский язык, и это требование, по нашему мнению, обосновано”, — подчеркнул он.

”Кроме того, моральный аспект. С точки зрения тех людей, кто ходатайствовал о гражданстве и получил его, выполнив все необходимые условия, вероятно, будет неясно, почему тем, кто не соизволил этого сделать, даются привилегии”, — добавил политик.

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