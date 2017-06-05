05.06.2017, 17:30

IRL может на этой неделе сменить своих министров в правительстве


rus.delfi.ee
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Sven Sester ja Margus Tsahkna
Sven Sester ja Margus TsahknaFoto: Anni Õnneleid

Союз Отечества и Res Publica (IRL) собирается к среде собрать правление партии, чтобы обсудить предложение председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера по смене министров в правительстве.

Стало известно, что в четверг состоялось собрание совета партии, на котором эти предложения были утверждены, передает новостной портал ERR.

В правительство от IRL входят следующие министры: министр финансов Свен Сестер, министр социальной защиты Кайа Ива, министр обороны Маргус Цахкна, министр окружающей среды Марко Померанц и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Согласно одной из версий, министерских портфелей могут лишиться Сестер, Цахкна и Померанц.

Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул отказался прокомментировать эту информацию: "Мы слухи не комментируем".

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