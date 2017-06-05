IRL может на этой неделе сменить своих министров в правительстве

Союз Отечества и Res Publica (IRL) собирается к среде собрать правление партии, чтобы обсудить предложение председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера по смене министров в правительстве.

Стало известно, что в четверг состоялось собрание совета партии, на котором эти предложения были утверждены, передает новостной портал ERR.

В правительство от IRL входят следующие министры: министр финансов Свен Сестер, министр социальной защиты Кайа Ива, министр обороны Маргус Цахкна, министр окружающей среды Марко Померанц и министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Согласно одной из версий, министерских портфелей могут лишиться Сестер, Цахкна и Померанц.

Председатель фракции IRL в Рийгикогу Прийт Сибул отказался прокомментировать эту информацию: "Мы слухи не комментируем".