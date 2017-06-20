IRL и соцдемы не воспринимают всерьез возможность Сависаара баллотироваться на местных выборах

Лидеры IRL и Социал-демократической партии, входящих вместе с Центристской партией, в правительство, не воспринимают достаточно серьезно заявление Эдгара Сависаара о том, что он может принять участие в предстоящих местных выборах, пишет rus.delfi.ee.

Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер сказал, что делать выводы на основании появившейся в СМИ информации о возможном участии Сависаара в выборах, преждевременно. "Насколько я понял из появившейся в средствах массовой информации сообщения, это скорее выхваченная между строк новость. Это такое условное высказывание, что, если я могу участвовать в работе суда, то я могу и баллотироваться, и, возможно, я буду это делать. Делать из этого вывод, что Эдгар Сависаар сделал заявление, что он обязательно будет участвовать в осенних выборах, я думаю, преждевременно", — сказал Сеэдер новостному порталу ERR.

Председатель IRL также добавил, что Сависаар сейчас не занимается активно политикой и в контексте местных выборов IRL не является партнером Центристской партии.

Евгений Осиновский назвал политические устремления Сависаара печальной шуткой. "Это несколько грустный случай. Совершенно ясно, что время Эдгара Сависаара в эстонской политике однозначно закончилась, однако, то, что человек не может это понять, по-человечески трагично. Но, конечно, каждый человек имеет конституционное право баллотироваться на выборах, если он хочет”, — сказал Осиновский.