Инвестиции Восточно-Таллиннской больницы резко растут

AS Ida-Tallinna Keskhaigla (Восточно-Таллиннская центральная больница) решила инвестировать в 2018 году в развитие более 8,5 миллиона евро, в том числе почти 5,6 миллиона на обновление и строительство, а 3 миллиона — на оборудование и программное обеспечение, сообщает Раэпресс.

Объем бюджета больницы в нынешнем году почти на 6% больше прошлогоднего. Самая значительная часть прибавки предназначена на повышение минимального уровня оплаты труда медиков. Однако не были забыты и инвестиции. Они увеличились с пяти обычных в течение нескольких лет до восьми миллионов евро. Один из основных объектов — реконструкция операционного блока, следующий — молодежный центр, который появится на Тынисмяги. Начнется проектирование современного медицинского центра "Магдалена".

Как отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, медицинские центры первичного уровня хорошо зарекомендовали себя и целью поставлено создание их во всех районах города.