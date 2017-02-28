Invaru: неправильно выбранное вспомогательное средство неудобно и затратно

Несмотря на то, что сегодня говорить о своих проблемах со здоровьем уже не является проблемой или причиной ложного стыда, все же при приобретении вспомогательных средств не уделяется достаточного внимания консультированию. К сожалению, средство вспоможения, при покупке которого потратили мало времени на консультацию, может стать очень затратным.

Энн Лейнусте — руководитель центра Invaru, работа которого направлена на прокат и продажу вспомогательных средств — приводит типичную ситуацию, которая часто возникает в центре вспомогательных средств: нуждающемуся в помощи покупают большую пачку дорогих подгузников, которые на деле не подходят человеку и поэтому могут сделать неудобной каждодневную жизнь нуждающегося в помощи или его сиделки. ”К сожалению, не всегда хотят или же не осмеливаются спрашивать совета, для выяснения действительной нужды и нахождения соответствующего ей решения. Также на выбор верного вспомогательного средства и совместного использования различных товаров влияют как обеспечение удобства нуждающегося в помощи, так и финансовые возможности”, — пояснил Лейнусте.

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Так, например, часто используемые в Эстонии для лежачих больных впитывающие трусы по сравнению с урологическими прокладками оказываются практически в два раза дороже. ”Может возникнуть ситуация, при которой тратится сумма в два раза больше необходимой и покупаются средства, использовать которые для сиделки нуждающегося сложно”, — описывает Лейнусте. ”В то же время многие не знают, что именно совет может помочь выбрать самое подходящее решение среди широкого выбора товаров или же попробовать разные модели различных товаров и купить вначале, допустим, 3-4 изделия, чтобы сделать выбор наиболее подходящего”, — рассказывает Лейнусте и приводит в сравнение очевидное — костюм или платье ведь не покупают без примерки.

По словам Лейнусте, посетители центра вспомогательных средств часто желают просто найти быстрое решение, которое не всегда самое выгодное или эффективное. ”Сегодня приходят и покупают у нас для одного нуждающегося в помощи на месяц 60 трусов-подгузников, но с точки зрения затрат и в практическом смысле мудрее комбинировать их с другими впитывающими изделиями, и одни использовать днем, а другие — ночью, — приводит пример Лейнусте. — Также стоит попробовать подгузники поменьше и подешевле, и использовать для защиты матраса впитывающие простыни. Но если проблема скорее в сложности туалета, то возможно стоит взять в использование на дневное время туалетный стул, а подгузники использовать только по ночам”.

Как замечает Лейнусте, продуманное приобретение подгузников поможет тратить на них до половины от прежней суммы. ”Даже при том, что нуждающиеся в помощи имеют специальные государственные льготы на приобретение средств вспоможения, все же каждый месяц на это придется тратить определенную сумму”, — сказал Лейнусте. Сэкономленные же деньги можно вложить в другое реально необходимое вспомогательное средство — например, средства по уходу за чувствительной кожей, что нередко необходимо при частом использовании подгузников.

Центр вспомогательных средств Invaru — крупнейший эксперт Эстонии в области вспомогательных средств для людей с особыми потребностями в передвижении. Пункты обслуживания центра, которые располагаются в восьми городах республики, ежемесячно посещают более 10 000 нуждающихся в помощи людей.