Инвалид-колясочник был вынужден пропустить два троллейбуса, так как водители отказались ему помочь

”Есть очень хорошие водители троллейбусов, которые готовы помочь и помогают забраться в троллейбус”, — говорит он.

Для того, чтобы помочь инвалиду заехать, водитель троллейбуса должен выйти из кабины, открыть пандус, состояние которого может оказаться плохим, раскрыть его и если, человек сам не может взобраться по нему внутрь, помочь ему это сделать.

Очевидец вчерашнего инцидента написал о случившемся в соцсетях, после чего Лехтметсу позвонили из Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) и извинились.

Летхметс общался на эту тему с TLT и раньше и знает, что в случае жалобы на водителя, тот лишается бонуса. Если же водитель поможет завести инвалидную коляску внутрь и из-за этого выбьется из графика, то наказывать его не будут.

По словам Лехтметса, он использует для поездок троллейбус, так как это позволяет ему планировать свое передвижение самостоятельно и не зависеть от других. Такси для инвалидов нужно заказывать заранее и оно стоит денег. Помощник также посещает его ограниченное количество часов, поэтому самостоятельные поездки позволяют сохранить эти часы для более критичных ситуаций.

Пресс-секретарь TLT Иво Парбус также сказал, что они принесли Лехтметсу извинения. ”Мы хотим, чтобы таких случаев вообще не было. Если такое все же происходит, то причина кроется не в злонамеренности водителя, а в том, что водители часто не замечают человека в инвалидной коляске”, — сказал Парбус.