Интервью со слезами на глазах: чета Рыйвасов поделилась своими переживаниями по поводу секс-скандала

Вчера журналист Михкель Рауд пригласил в студию ”Kolmeraudne” Таави Рыйваса, оказавшегося в центре, как выразился ведущий в подводке к передаче, секс-скандала, и его жену Луизу.

”Я не буду говорить, что ничего не сделал….”, — сказал Рыйвас в начале интервью. На вопрос журналиста о том, что именно от сделал, Рыйвас ответил, что это он должен более подробно объяснить Луизе, а не ему.

Ведущий отметил, что в случае клеветы Рыйвас мог бы подать на издание и причастных лиц в суд, на что тот ответил, что думал об этом и не исключает такой возможности, но, вероятно, все-таки не будет этого делать.

На вопрос о том, был ли он тем вечером пьян, Рыйвас ответил: ”Совсем в стельку не был, но, конечно, мы употребили алкоголь. И я, и та женщина. Была веселая вечеринка!”.

Его жена Луиза сказала, что верит мужу на сто процентов, но разочарована. ”Я обеспокоена и разочарована в Таави! Было противно читать это! Противно! Было неприятно. Семье трудно, конечно, детям трудно”, — призналась она.

”Я был дураком, абсолютным. В качестве урока всем, кто находится в постоянных отношениях!” — отметил Рыйвас. На вопрос о том, первая ли это такого рода вечеринка для него, Рыйвас отвечать не стал. ”Я не святой! Я сделал много вещей, о которых сожалею всем сердцем. Мы все люди и все ошибаемся. Я и не пытался утверждать, что совершенен”, — сказал он.

”Факт в том, что вся эта сегодняшняя новостная лавина, — это то, чего ни один человек не хочет для своей семьи”, — добавил он. По словам находившегося на месте репортера Publik, во время интервью в глазах Рыйваса стояли слезы.

Рыйвас отметил, что для женатых людей ходить в клуб — нормально, но подобное поведение на танцполе уже нет. Он сказал что при первой же возможности готов подать заявление об отставке с поста вице-спикера, но продолжит в качестве члена парламента. ”В политике у меня еще много дел”, — объяснил он свое намерение остаться в депутатском кресле.

Журналист попросил Луизу поставить себя на место той женщины, на что она сказала, что у всех разные взгляды на мир и болевые пороги и что она не может заглянуть внутрь человека и увидеть ситуацию ее глазами.

На ремарку ведущего о том, что политическое будущее Рыйваса с этим скандалом было уничтожено в зародыше, Рыйвас после некоторой паузы ответил: ”Я думаю, что теперь я как для избирателей, так и для коллег стал богаче на один очень большой опыт”. По его словам, его много кто поддерживает и пытается понять.

”Я очень тщательно выбираю, с кем и куда хожу на вечеринки. Моя слабая сторона в том, что я доверяю людям! У всех есть слабые стороны”, — заключил Рыйвас.