ИНТЕРВЬЮ RUSDELFI: Юри Ратас — о судьбе серопаспортников, отношениях с Россией и русских в баскетболе

В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi. Он ответил на вопросы о серопаспортниках, отношениях с Россией, ЕС и США, а также — о миграционной политике Дональда Трампа.

Тема серопаспортников активно обсуждается в наших СМИ. Поясните, как планы относительно серопаспортников у вас сейчас?

Да, это верно, я думаю, что этот вопрос серопаспортников был в последние пять или шесть дней самым актуальным и активным вопросом, и многие-многие люди (его — прим.ред.) обсуждали. (Переходит на эстонский — прим. ред.) Вопрос в том, какое эстонское общество мы хотим. Хотим ли мы такое эстонское общество, где люди, которые здесь жили десятилетиями, которые вносили вклад в это общество, которые дали самое дорогое в этом обществе… Что они создали здесь свою семью, у них здесь дети и внуки, чувствуют ли они, что их ждут здесь — в эстонском обществе. Те, кто действительно жил в Эстонии до 20 августа 1991 года… Точка зрения Центристской партии была уже годами на различных выборах, что этим людям следовало бы дать эстонское гражданство в упрощенном порядке, что, безусловно, не означает, что людям отправят эстонский паспорт домой, а прежде всего человек должен продемонстрировать интерес к этому, он должен быть лоялен к Эстонскому государству, лоялен к эстонскому государственному порядку. Но я думаю, что показатель лояльности также и то, что, действительно, эти люди здесь работают, как я сказал, создали здесь свой дом, и их дети и внуки здесь живут.

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Вы учитывали тот факт, что, возможно, не все хотят отказаться от серого паспорта?

Да, действительно, сейчас приблизительно 80 000 жителей, у которых серый паспорт, и я действительно говорил, что все, безусловно, его (эстонское гражданство — прим. ред.) не получат, потому что люди, которые были связаны с советской армией, они отпадают. Безусловно, много тех, кто, может быть, вообще этого не хочет. Но эту возможность или этот позитивный шаг эстонское общество, Эстонское государство, я считаю, должно сделать.

Правда и то, что сегодняшняя правительственная коалиция его, безусловно, не поддерживает, и когда мы подняли этот вопрос — я считаю, что премьер-министр должен поднимать вопросы, — то все остальные пять фракций или партий в Рийгикогу сказали, что они не считают это правильным. Только Центристская партия сказала, что этой темой следует заниматься, и я считаю, что это проблема для Эстонии. Но я надеюсь, что у нас два года до следующих выборов в Рийгикогу, этого времени достаточно, чтобы обсудить эту тему, и, может быть, перед следующими выборами в Рийгикогу обсудить эту тему.

А как же социал-демократы — они поддерживают эту идею? Во всяком случае, такое мнение звучит в прессе.

Насколько я знаю, социал-демократы, скорее, поддерживали эту идею. В то же время в последние недели или десять дней они очень ясно свою позицию не высказывали, что: да, они поддерживают такую точку зрения — такого я не читал.

Если 80 000 серопаспортников разом получат гражданство, несет ли это риски для Эстонского государства в целом?

Я считаю, что намного больший риск — это то, когда человек живет здесь и он чувствует, что это общество недостаточно сплоченное для него, что это общество как-то отвергает тех людей, которые — на самом деле мы же не говорим о чужих людях, мы говорим о тех людях, которые каждое утро приходят на одну автобусную остановку с нами ждать автобуса, трамвая, троллейбуса, которые ездят на общественном транспорте, которые ходят в те же магазины, которые очень часто — наши соседи по многоквартирным домам или по частным домам, на самом деле, это те люди, которые ежедневно здесь в обществе.

В Латвии, в частности, высказывалось мнение, что если бы серопаспортникам раньше предоставили гражданство, то Латвия могла бы не войти в Евросоюз. То есть у некоторых политиков есть опасения, что 80 000 человек могут каким-то образом негативно повлиять на результаты выборов и на политику. Как вы можете это прокомментировать?

Я считаю, что это такой миф, или этим пытаются создать такой негативный образ. Второе укоренившееся представление, что все люди, которые получают серый паспорт, они, безусловно, голосуют за Центристскую партию. Я честно не верю в то, что это так, каждый человек голосует за ту партию, за которую он хочет голосовать. И я считаю, что люди, которые здесь работают и живут, должны, разумеется, получить эту возможность, чтобы отдавать свой голос как на выборах в Европарламент, так и на выборах в Рийгикогу, потому что сегодня, на самом деле, люди в плане муниципальных выборов голосовать могут.

Сейчас внимание мировых СМИ приковано к первым шагам Дональда Трампа, который своими указами ужесточил правила въезда в США гражданам семи стран. Какова ваша точка зрения относительно этого указа?

Прежде всего, мы должны признать, что никто из нас в Европе особенно не знает, какой в итоге окажется политика президента Трампа именно во внешнеполитическом смысле. Я считаю, что здесь слишком много мифов и слишком много таких ”подброшенных” вопросов. Дональд Трамп избран демократически, избран в стране, где демократия была столетиями. Безусловно, Эстония поддерживает избрание Дональда Трампа президентом, желает ему сил. Эстония и США были близкими странами, близкими союзниками, и, разумеется, наше желание, чтобы эти хорошие союзнические отношения и также хорошие экономические отношения продолжались. И я очень надеюсь, что Эстония сделает для этого все, но для этого сделают все и США и новоизбранный президент Дональд Трамп.

Почему в Эстонии не сразу отреагировали на этот указ?

Позиция Эстонии в миграционной политике была такова, что мы никогда не говорили, что Эстония не примет ни одного беженца. Эстония говорила, что мы хотим этих людей сюда. Пункт 1: хорошо, если у них есть семьи. Пункт 2: хорошо, если у них есть предыдущий опыт работы в какой-то конкретной сфере, чтобы они могли сносить вклад и здесь.

Эстония к настоящему времени приняла приблизительно 77 беженцев. Что очень важно, это на самом деле сотрудничество государства и местного самоуправления, чтобы когда беженцы прибывают сюда, эта жизненная среда, изучение языка, возможность работы были им созданы. Мы считаем это в данный момент позитивным примером, что те люди, которые сюда прибыли, на самом деле остались в Эстонии, эти 77 беженцев. Что с одной стороны Эстония очень точна в выяснении прошлого, биографии, навыков этих людей. Мы, безусловно, заинтересованы и предлагаем помощь только тем людям, которые бегут от войны.

Безусловно, не в интересах Эстонии в данный момент помогать тем людям, которые являются экономическим беженцами. Потерявшие свой дом люди, которые бегут от войны, — им Эстония готова оказать помощь. Миграционная политика была довольно твердо согласована и в Евросоюзе, во время председательства Мальты с большой вероятностью эти принципы миграционной политики снова выложат на стол.

В субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Многие ждали, что будет разговор о санкциях. Как вы думаете, Трамп может отменить санкции?

Все что-то считают. Одни считают, что они говорили одно, другие считают, что они говорили другое, но мы сегодня не очень много знаем, о чем говорили руководители двух стран. Ясно то, что их телефонный разговор и их поступки касаются намного большего числа стран мира, чем только США или Российской Федерации. И я верю, что по дипломатическим каналам и через дипломатию как можно быстрее будут опубликованы те месседжи, которые высказали в телефонной беседе президенты двух стран.

Перейдем к отношениям Эстонии и России: значительная часть ваших избирателей ждала от вас — как от представителя Центристской партии — неких шагов по сближению с Россией. Это ожидание было неоправданным?

Прежде всего, мне кажется, что если мы говорим о людях, которые живут в Эстонии, говорят ли они на эстонском или на русском языке — это в данный момент не играет роли — я считаю, что для обеих групп людей на самом деле важно то, как идут дела у Эстонского государства, как идут дела у них: достаточно ли у них рабочих мест, достаточно ли высокая зарплата, у тех людей, которые на пенсии, достаточно ли у них достойные пенсии. То есть вопрос, я считаю, как у эстоноговорящих, так и у русскоговорящих людей, на самом деле, в качестве жизни в Эстонии.

Есть определенные детальные вопросы, которые связаны, например, с вопросом изучения эстонского языка и русскоязычного образования в Эстонии, и сегодняшняя правительственная коалиция говорила, что мы хотим, чтобы изучение эстонского языка было хорошим не только в таблицах Excel или на бумаге, а было содержательным, что мы поддерживаем школы и не только школы, но и детские сады. Я считаю, что это очень важно для государства, чтобы заканчивающие гимназию и среднюю школу русскоязычные молодые люди получали эстонский язык как можно более высокого уровня, чтобы идти дальше в университет.

В то же время я не поддерживаю такой принцип, что на неродном языке следует, например, в гимназии и в средней школе преподавать математику или физику, исключительно на своем родном языке тоже довольно сложно учить естественные науки. Если мы говорим об отношениях между двумя странами, между двумя соседями, между Эстонией и Российской Федерацией, то исходя из экономического аспекта, разумеется, очень многие эстонские предприятия видят в российском рынке очень большой потенциал в части продажи своих товаров или услуг. В то же время, мы должны учитывать, каково сегодняшнее международное положение, скажем, между Российской Федерацией и Евросоюзом, и если здесь в рамках международного права произойдут сдвиги, то разумеется, и эти отношения между Евросоюзом и Российской Федерацией изменятся. Положение на данный момент такое, как мы сегодня знаем, какое оно есть.

В июле Эстония примет от Мальты руководство Европейским союзом. Как это повлияет на жизнь обычных людей в Эстонии?

Я считаю, что этот вопрос очень правильный, потому что председательство в Евросоюзе не может быть важным только для одного-двух процентов. На самом деле, смысл председательства в Евросоюзе в том, что, действительно, те люди, которые живут здесь в Эстонии, которые живут в Евросоюзе, что их повседневные дела станут удобнее, станут оперативнее, быстрее. Некоторые примеры, может быть, которые можно было бы привести о председательстве в Евросоюзе: мы, разумеется, хотим, чтобы экономический рост как в Евросоюзе, так и в Эстонии был быстрее, мы хотим, чтобы различные дигитальные решения между странами могли действовать. Если в Эстонии обычное дело, что семейный врач выписывает, например, дигитальный рецепт, и с ним я могу купить в аптеке свои лекарства, то когда мы путешествуем в Европе, то данная возможность могла бы распространяться и в других странах Европы.

О чем еще очень много говорили, так это о том, что когда житель Эстонии едет в другую страну Евросоюза, то его различные платы, которые связаны с телефонными звонками или с использованием интернета, или которые связаны, может быть, и с просмотром определенных телеканалов, чтобы они стали пункт 1 — оперативнее, пункт 2 — доступнее. Это предполагает, что они стали бы намного дешевле и свободное движение данных стало бы реально возможным. Мы в Эстонии довольно горды своей дигитальной подписью и используем ИД-карты довольно часто, но на самом деле мы хотели бы, чтобы такая возможность была во всей Европе. Может быть, это и есть те некоторые конкретные примеры, которые Эстония во время председательства хочет обсудить, и где мы хотим приблизиться к решениям.

Что касается вашего прошлого: вы несколько лет были президентом Баскетбольного союза Эстонии. Как вы думаете, почему в сборной Эстонии по баскетболу нет русских?

Поскольку это интервью проходит на Delfi, отмечу: в 2017 году впервые прошли игры плей-офф и финальные игры Лиги чемпионов по баскетболу Alexela, и эти игры, финальные игры и игры плей-офф, транслируют и на русскоязычной странице Delfi с комментариями на русском языке. Правда, это проблема эстонского баскетбола, что наши, может быть, последние (русские — прим.ред.) игроки, которых знает вся Эстония, были Сергей Бабенко или Александр Караваев, но это было 20 лет назад.

Баскетбол должен намного активнее представлять свой вид спорта. Пункт первый: в Ида-Вирумаа, и во-вторых: баскетбол нуждается в таких хороших примерах как, например, есть в футболе. Русские имена знает и баскетбол, и я надеюсь, что этот, я бы сказал, вопрос, в будущем будет решен и, безусловно, если у нас есть, например, в национальной женской сборной, русские, а в национальной мужской сборной, действительно, в данный момент нет, и, безусловно, национальная мужская сборная была бы сильнее, если бы этот выбор среди баскетболистов Эстонии был больше.

Может, дадите какой-то совет русским, которые занимаются баскетболом?

Я скажу, конечно, что эстонский баскетбол был бы очень заинтересован, если бы молодые парни, а также девушки, у которых есть интерес к спорту, интерес к баскетболу, приходили играть. Эстонский баскетбольный союз очень-очень ждет этих парней и девушек, очень болеет за них, чтобы они приходили. Вдобавок является возможностью и то, что если ты уже в молодежном классе достигнешь хорошего уровня в игре, то Эстонский баскетбольный союз также может поддержать обучение, например, в спортивной гимназии Audentes и может дать вдобавок к обучению баскетболу и хорошее образование.

Вопрос по поводу вашего знания русского языка: лет 10 назад вы давали интервью всегда на эстонском, сейчас же комментарии некоторым телеканалам вы даете на русском языке. Скажите, как вы учили русский язык?

(перешел на русский — прим.ред.) Я думаю, что это очень важно, что премьер-министр несколько раз в неделю тоже отвечает на вопросы на русском языке. Я учился каждую неделю русскому языку. Что это значит — например, у меня есть учительница, сейчас, можно сказать, один раз в неделю, но лучше, конечно, два раза. Вопрос во времени и, конечно, времени не очень много.

Вы продолжаете учить русский язык?

Да, это верно.

Тем эстонцам, кто не знает русского языка, вы бы посоветовали его учить?

Конечно, я думаю, что это очень важно, учиться русскому языку и также учить английский язык.