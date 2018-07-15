Интервью главы Isamaa Сеэдера: рейтинги нас ”хоронят”, но мы будем и в новом правительстве

— Название IRL (в полном варианте Союз Отечества и Res Publica) появилось в 2006 году, когда объединились две партии. Сейчас мы действительно изменили имя партии, оно стало короче и яснее — ISAMAA. Причина в том, что прежнее было длинным, не очень удобным в употреблении. Также создавалось впечатление, что речь идет о двух партиях, хотя мы давно уже были единой организацией. Одновременно с этим мы пересмотрели свою программу и, так сказать, осовременили ее. Прежде у нас были только предвыборные программы — мы принимали их каждые 4 года на следующие 4 года. На сей раз мы решили создать, и сделали это, постоянную программу: она короткая, чуть больше одного листка. В ней отражены основные мировоззренческие принципы ISAMAA. А предвыборные, политические, будут создаваться на ее базе.

- Чем после такой ”ревизии” вы будете отличаться от других правых консервативных партий, все-таки их у нас в Эстонии теперь совсем даже не мало…

- Никаких особенных изменений мы не произвели, просто зафиксировали свое политическое кредо, поскольку наши выборные программы, я считаю (как считают и другие партии), получаются довольно далекими от наших мировоззренческих основ. Перед выборами мы обозначаем свои подходы к решению коммунальных проблем, говорим о политтехнологиях и пр. То есть становимся не совсем ясными для избирателей как партия.

- В свое время IRL во многом определял политическую жизнь страны. В 90-е годы Март Лаар, ваш лидер, занимал пост премьер-министра, но с конца 2000-х годов партия начала сдавать позиции. Если верить социологам, на следующих выборах в парламент, то есть в 2019 году, ISAMAA может даже не преодолеть 5-процентный барьер. Чем, на ваш взгляд, это вызвано, и что вы намерены предпринять?

- Одну причину я уже назвал — то, что для избирателя мы стали не совсем ясными. Мы хотели получать поддержку от разных групп людей и уже не были правой консервативной партией. Я думаю, это была очень большая ошибка, и в Эстонии, практически на нашем электоральном поле, возникли новые партии — Vaba Erakond, EKRE. Мы это осознали, захотели исправить. Я оптимист и считаю, что ISAMAA способна восстановить свою позицию. Сейчас мы, конечно же, влияем на политику правительства, поскольку являемся членами коалиции. Думаю, войдем в состав и следующего правительства.

Поддержка у нас в данный момент, может быть, и меньше, чем в более успешные периоды, но в реальности мы всегда получали лучший результат, чем нам пророчили разные рейтинги. В первую очередь благодаря персонам, входящим в избирательный список: это авторитетные и деловые люди. Они получают голосов больше, чем партия как таковая. В парламенте мы в итоге имели от 7 до 30 мест.

- EKRE начала очень бодро развиваться, потому что с ней эстоноземельцу все понятно: это те, кто против однополых браков, кто за выход из Евросоюза (финансовая помощь Эстонии заканчивается, пора говорить о самостоятельном пути развития). Не секрет, что эта мононациональная партия стала получать поддержку и у русскоязычных жителей страны. Все-таки чем от своих политических конкурентов отличаетесь вы? Какое оно, лицо партии ISAMAA?