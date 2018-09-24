Интернет-журнал Edasi.org запускает издание на русском языке под руководством Ивана Лаврентьева

Хотя журнал содержит переводные статьи из эстонской версии, основной упор будет сделан на оригинальном контенте за авторством местных и зарубежных русскоязычных авторов, культурных и общественных деятелей. Rus.Edasi.org следует общей концепции Edasi, цель которой — создать лучший журнал в Эстонии, который придает хорошую энергию, мотивирует, дает новые знания, и позволяет провести время приятно и с пользой.

”Как правило, люди согласны, что в прессе много негатива и шума, важное перемешано с неважным, серьезное с желтым, и вдобавок все переполнено рекламой. Edasi — это т. н. медленная журналистика, существующая в противовес информационному потоку массмедиа. Это издание, где идеи важнее одной лишь информации”, — говорит основатель Edasi.org Янек Уйбо. ”За два прошедших года мы убедились, что у публики есть спрос на такое издание на эстонском и мы рады, что благодаря финансовой поддержке Совета министров Северных стран мы можем запустить издание и на русском. Мы верим, что русскоязычный читатель найдет нас, а также мы сможем предложить качественную среду рекламодателям”.

Edasi.org хочет быть целостным журналом, предлагающим опыт приятного чтения на различные темы, повседневно касающиеся человека — общество, предпринимательство, культура, стиль. Edasi видит среди своих читателей всех людей, вне зависимости от их социальных признаков и места жительства. Читателей объединяет интерес к происходящему в мире.