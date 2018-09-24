24.09.2018, 09:30

Интернет-журнал Edasi.org запускает издание на русском языке под руководством Ивана Лаврентьева


rus.delfi.ee
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Интернет-журнал Edasi.org запускает издание на русском языке под руководством Ивана Лаврентьева
Kuvataõmmis

Начиная с сегодняшнего дня, 24 сентября, начинает выходить русскоязычный журнал rus.Edasi.org. Это инициатива издающегося уже на протяжении двух лет интернет-журнала Edasi.org, цель которой — предложить качественные материалы и русскоязычным людям, чтобы способствовать развитию самостоятельного мышления и активной жизненной позиции.

Хотя журнал содержит переводные статьи из эстонской версии, основной упор будет сделан на оригинальном контенте за авторством местных и зарубежных русскоязычных авторов, культурных и общественных деятелей. Rus.Edasi.org следует общей концепции Edasi, цель которой — создать лучший журнал в Эстонии, который придает хорошую энергию, мотивирует, дает новые знания, и позволяет провести время приятно и с пользой.

”Как правило, люди согласны, что в прессе много негатива и шума, важное перемешано с неважным, серьезное с желтым, и вдобавок все переполнено рекламой. Edasi — это т. н. медленная журналистика, существующая в противовес информационному потоку массмедиа. Это издание, где идеи важнее одной лишь информации”, — говорит основатель Edasi.org Янек Уйбо. ”За два прошедших года мы убедились, что у публики есть спрос на такое издание на эстонском и мы рады, что благодаря финансовой поддержке Совета министров Северных стран мы можем запустить издание и на русском. Мы верим, что русскоязычный читатель найдет нас, а также мы сможем предложить качественную среду рекламодателям”.

Edasi.org хочет быть целостным журналом, предлагающим опыт приятного чтения на различные темы, повседневно касающиеся человека — общество, предпринимательство, культура, стиль. Edasi видит среди своих читателей всех людей, вне зависимости от их социальных признаков и места жительства. Читателей объединяет интерес к происходящему в мире.

”Я очень рад, что могу способствовать развитию многообразия ландшафта русскоязычной прессы в Эстонии при помощи развития издания Edasi.org на русском языке. Edasi.org — уникальный в контексте Эстонии формат и я верю, что он будет интересен и тем читателям, которые предпочитают читать прессу на русском”, — отметил главный редактор rus.Edasi.org Иван Лаврентьев. ”Мы определенно ставим себе цель отыскать новых авторов и познакомить с ними читателей. В Эстонии много талантливых русскоязычных ученых, экспертов, предпринимателей и просто граждан, которым не безразлично происходящее в обществе и мире. Мы хотим, чтобы их голос был лучше слышен в общественной дискуссии”.

Что такое Edasi.org?

Edasi — это журнал, призванный образовывать и мотивировать, а также гарантировать качественное времяпрепровождение. От существующих в Эстонии онлайн-каналов Edasi отличает чистый и спокойный дизнайн, способствующий более приятному чтению, поскольку мы высоко ценим читателя и его время, а также не загружает его лишним потоком информации.
У эстонской весрии издания Edasi в среднем 35 тысяч уникальных пользователей в месяц. Читатель Edasi интересуется происходящим в мире. Он успешен, открыт новым идеем, заботится, образован, ценит качество, осведомлен и компетентен. В статьях не просто приводится информация: она синтезируется и получается продуманный продукт, из которого можно составить свою мозаику.

С Edasi сотрудничают известные авторы, например, Ильмар Рааг, Райво Варе, Пеэтер Коппель, Марко Михкельсон, Анника Лаатс и многие другие.

Журнал Edasi.org — это гражданская инициатива. Проект не связан ни с одним существующим медиаконцерном или инвестором. Основатель и издатель Edasi — Янек Уйбо, опытный медиа-менеджер, который основал и 16 лет руководил агентством Trendmark/Mediacom, а также работал директором по развитию и маркетингу и председателем правления Postimees.

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