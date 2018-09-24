Интернет-журнал Edasi.org запускает издание на русском языке под руководством Ивана Лаврентьева

”Я очень рад, что могу способствовать развитию многообразия ландшафта русскоязычной прессы в Эстонии при помощи развития издания Edasi.org на русском языке. Edasi.org — уникальный в контексте Эстонии формат и я верю, что он будет интересен и тем читателям, которые предпочитают читать прессу на русском”, — отметил главный редактор rus.Edasi.org Иван Лаврентьев. ”Мы определенно ставим себе цель отыскать новых авторов и познакомить с ними читателей. В Эстонии много талантливых русскоязычных ученых, экспертов, предпринимателей и просто граждан, которым не безразлично происходящее в обществе и мире. Мы хотим, чтобы их голос был лучше слышен в общественной дискуссии”.
Что такое Edasi.org?
Edasi — это журнал, призванный образовывать и мотивировать, а также гарантировать качественное времяпрепровождение. От существующих в Эстонии онлайн-каналов Edasi отличает чистый и спокойный дизнайн, способствующий более приятному чтению, поскольку мы высоко ценим читателя и его время, а также не загружает его лишним потоком информации.
У эстонской весрии издания Edasi в среднем 35 тысяч уникальных пользователей в месяц. Читатель Edasi интересуется происходящим в мире. Он успешен, открыт новым идеем, заботится, образован, ценит качество, осведомлен и компетентен. В статьях не просто приводится информация: она синтезируется и получается продуманный продукт, из которого можно составить свою мозаику.
С Edasi сотрудничают известные авторы, например, Ильмар Рааг, Райво Варе, Пеэтер Коппель, Марко Михкельсон, Анника Лаатс и многие другие.
Журнал Edasi.org — это гражданская инициатива. Проект не связан ни с одним существующим медиаконцерном или инвестором. Основатель и издатель Edasi — Янек Уйбо, опытный медиа-менеджер, который основал и 16 лет руководил агентством Trendmark/Mediacom, а также работал директором по развитию и маркетингу и председателем правления Postimees.