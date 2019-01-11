11.01.2019, 20:30

Интернет-травлю испытывали на себе треть учеников эстонских профшкол

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rus.delfi.ee
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KOOL, ÕPILASED, LAPSED
KOOL, ÕPILASED, LAPSEDFoto: JOOSEP MARTINSON

Каждый второй ученик профшколы считает интернет-травлю серьезной проблемой, и каждый третий лично сталкивался с ней — выяснилось из исследования, проведенного среди 450 учеников и выпускников профшкол, пишет rus.err.ee.

"Исследование, проведенное в рамках программы обучения цифровым навыкам учеников профшкол Эстонии Samsung Digi Pass, выявило, что 97% обучающихся и выпускников профшкол считают кибертравлю проблемой в эстонском обществе", — рассказал руководитель исследований компании Havas Estonia Маури Сёэт.

Он также добавил, что внимания заслуживает тот факт, что вопрос интернет-травли является прежде всего проблемой молодого поколения.

"Если всего 22 процента людей в возрасте от 24 лет сталкивались с кибербуллингом, то процент учеников младшего возраста в этой проблеме достигает 40", — добавил Сёэт.

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