Интернет-травлю испытывали на себе треть учеников эстонских профшкол

"Исследование, проведенное в рамках программы обучения цифровым навыкам учеников профшкол Эстонии Samsung Digi Pass, выявило, что 97% обучающихся и выпускников профшкол считают кибертравлю проблемой в эстонском обществе", — рассказал руководитель исследований компании Havas Estonia Маури Сёэт.

Он также добавил, что внимания заслуживает тот факт, что вопрос интернет-травли является прежде всего проблемой молодого поколения.

"Если всего 22 процента людей в возрасте от 24 лет сталкивались с кибербуллингом, то процент учеников младшего возраста в этой проблеме достигает 40", — добавил Сёэт.