Интернет-травлю испытывали на себе треть учеников эстонских профшкол

Каждый второй ученик профшколы считает интернет-травлю серьезной проблемой, и каждый третий лично сталкивался с ней — выяснилось из исследования, проведенного среди 450 учеников и выпускников профшкол, пишет rus.err.ee.
"Исследование, проведенное в рамках программы обучения цифровым навыкам учеников профшкол Эстонии Samsung Digi Pass, выявило, что 97% обучающихся и выпускников профшкол считают кибертравлю проблемой в эстонском обществе", — рассказал руководитель исследований компании Havas Estonia Маури Сёэт.
Он также добавил, что внимания заслуживает тот факт, что вопрос интернет-травли является прежде всего проблемой молодого поколения.
"Если всего 22 процента людей в возрасте от 24 лет сталкивались с кибербуллингом, то процент учеников младшего возраста в этой проблеме достигает 40", — добавил Сёэт.
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