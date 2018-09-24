ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Визит Папы Римского изменит движение в Таллинне

Троллейбусы линий 1 и 3, а также автобусы линии 22 пойдут до перекрестка бульвара Каарли и улицы Тоомпеа с конечной остановкой на троллейбусной остановке Тынисмяги рядом с Карловской церковью.

Автобусы линий 9, 11, 16, 17, 17A, 23, 24, 24A, 42 и 46 будут направлены в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония с дополнительными остановками в сторону центра города — на улице Эндла до перекрестка с улицей Суур-Америка, и в обоих направлениях — на остановке Космос на Пярнуском шоссе (кроме автобусов линий 9, 11 и 46) и на остановке площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 48 будут совершать объезд к центру города по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония, а в обратном направлении — по Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе, улицам Суур-Америка и Эндла с дополнительными остановками в сторону центра города на улице Эндла до перекрестка с улицей Суур-Америка, в обоих направлениях — на остановке Космос на Пярнуском шоссе, в сторону выезда из города — на остановке площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе и в сторону центра города — на остановке площадь Вабадузе на бульваре Эстония.

Автобусы линии 40 пойдут в объезд в сторону центра города по Палдискому шоссе, бульвару Тоом, улицам Раннамяэ, Суур-Раннавярава, Ахтри и Хобуяама, а в обратном направлении — по улицам Хобуяама и Лайкмаа, через автобусный терминал "Виру", по Нарвскому шоссе, бульварам Мере и Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, бульвару Тоом, улице Техника, Палдискому шоссе с дополнительными остановками при выезде из центра города на остановке бульвар Мере и в обоих направлениях — на остановке Балтийский вокзал и с конечной остановкой на въезде на автобусную стоянку на улице Хобуяама.