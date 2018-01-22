ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Варианты правительственных коалиций на Тоомпеа

22.01.2018, 17:29ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Варианты правительственных коалиций на Тоомпеа rus.delfi.ee EST В последнее время много говорится о правительственным кризисе. Представляем вашему вниманию интерактивный график, на котором приведены математически возможные коалиции в случае, если нынешнее правительство действительно развалится. Share 0 LiveJournal Читайте также: Тоомпеа 157 000€Rae vald, Квартира126 500€Tallinn, КвартираОт хозяина!99 000€Tallinn, КвартираОт хозяина!85 000€Tallinn, Квартира179 900€Tallinn, Квартира185 000€Tallinn, Квартира209 000€Kiili vald, Часть дома139 000€Tallinn, Квартира166 000€Tallinn, Дача229 500€Tallinn, Квартира195 000€Tallinn, Квартира197 000€Saue vald, Часть дома72 000€Tartu, Квартира Зарегистрированные (0) Анонимные (0) Оставить комментарий либо комментировать анонимно Опубликовать Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами Транслит Читать комментарии Читать комментарии РЕКЛАМА