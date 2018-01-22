22.01.2018, 17:29

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Варианты правительственных коалиций на Тоомпеа


rus.delfi.ee
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В последнее время много говорится о правительственным кризисе. Представляем вашему вниманию интерактивный график, на котором приведены математически возможные коалиции в случае, если нынешнее правительство действительно развалится.

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