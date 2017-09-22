ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: В воскресенье будет перекрыта часть центра Таллинна

В воскресенье проходит День без автомобиля, в честь которого в центре Таллинна будет перекрыто Пярнуское шоссе.

Автомобилисты должны иметь ввиду, что 24 сентября будет перекрыт участок Пярнуского шоссе от гостиницы Viru до улицы Г.Отса. Почти 500-метровый участок дороги закрывается с 6 утра и до конца дня.

Несмотря на это, по отрезку дороги будут по-прежнему ходить трамваи. Однако остановку "Виру" (в направлении Тонди) временно перенесут ближе к площади Вабадузе к фонтану.