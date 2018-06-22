ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: В субботу на Певческом поле состоится парад. Смотрите, что будет происходить

Посвященные Празднику победы парад и День защиты страны пройдут нынче, в год столетия Эстонской Республики, на Певческом поле в Таллинне в субботу, 23 июня.

Парад начнется в 11 часов. На Харьюском уездном Дне защиты страны, который начнется в полдень, можно будет посмотреть выставки Сил обороны, Кайтселийта (Союза обороны — добровольческой организации самозащиты), Спасательного департамента и Департамента полиции и погранохраны, а также показательные бои.

Этими мероприятиями одновременно отмечается и столетие Кайеселийта, поэтому в параде примут участие все его подразделения, включая женские, молодежные, училище, подразделение киберзащиты и все дружины — в общей сложности более 1600 человек. Ожидается участие в параде знаменосных групп из Дании, Латвии, Литвы, США, Польши и Швеции, а также подразделений из Финляндии и Великобритании.