ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: В какие годы в Эстонию приходили по-настоящему холодные зимы

Зима пришла, и многие молят о том, чтобы ”страшный холод отступил”. Но морозные рекорды явно не будут установлены в Эстонии в этом году. Смотрите, когда в Эстонию приходили действительно холодные зимы.

Наш интерактивный график даст яркое представление о том, что настоящие зимы остались в прошлом. Смотрите, в какие годы средняя температура в зимние месяцы была особенно низкой. Какой была самая низкая температура в каждую из последних десяти зим. Смотрите, в каких эстонских муниципалитетах и когда именно было чрезвычайно холодно в последние 70 лет.