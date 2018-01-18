18.01.2018, 21:33

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: В какие годы в Эстонию приходили по-настоящему холодные зимы

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rus.delfi.ee
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Зима пришла, и многие молят о том, чтобы ”страшный холод отступил”. Но морозные рекорды явно не будут установлены в Эстонии в этом году. Смотрите, когда в Эстонию приходили действительно холодные зимы.

Наш интерактивный график даст яркое представление о том, что настоящие зимы остались в прошлом.

Смотрите, в какие годы средняя температура в зимние месяцы была особенно низкой.

Какой была самая низкая температура в каждую из последних десяти зим.

Смотрите, в каких эстонских муниципалитетах и когда именно было чрезвычайно холодно в последние 70 лет.

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