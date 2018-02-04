ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: ТОП-10 торговых центров Эстонии, на парковках которых происходит больше всего ДТП

В 2017 году некоторые торговые центры обратили на себя внимание тем, что на их парковках произошло особенно много дорожных происшествий.

По данным Эстонского фонда дорожного страхования, в прошлом году больше всего аварий произошло на парковке торгового центра Ülemiste keskus. В 2017 году там было зафиксировано аж 162 дорожных происшествия, а общая сумма страхового возмещения полученного ущерба достигла 170 000 евро.

Из 10 торговых центров, отличившихся самым большим количеством ДТП на их парковках, девять находятся в Таллинне и один — в Тарту. На парковке расположенного в Тарту Lõunakeskus произошло 107 происшествий, а общая сумма возмещения ущерба составила 120 000 евро.

В сравнении с 2016 годом, число ДТП быстрее всего росло на парковках Ülemiste keskus, Sikupilli kaubanduskeskus, Peetri Selver, нарвского и ласнамяэского Prisma, а также Viimsi keskus. За год число аварий наиболее значительно уменьшилось на парковках Kristiine keskus, Mustika ostukes и Mustamäe keskus.

Больше чем половина, а именно 61 процент, происшествий на парковках торговых центров республики произошли при маневрировании. 7 процентов случаев — это нанесение ущерба другому автомобилю при открытии дверей и в результате столкновений на перекрестках, а 5 процентов — в результате наезда сзади.