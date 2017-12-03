ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Своеобразные рождественские елки, установленные в Раквере в 2013-2017 годах

Уже пять лет подряд Раквере широко заявляет о себе, устанавливая очень своеобразные елки. Сегодня, в первый Адвент, на обозрение общественности предстала очередная нестандартная елка, созданная городским художником Раквере Теэтом Сууром.

Четыре года из пяти елки строились под руководством преподователя Раквереской профессиональной школы Райко Каасика. Фотографии творчества Кааасика и его очеников, то есть тофографии фантасмагорических елок, познакомили с Эстонией и Раквере весь мир.