21.12.2017, 21:10

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, какая погода ждет Эстонию в рождественские дни

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rus.delfi.ee
EST

Синоптики настроены оптимистично, предрекая, что в рождественское утро Эстонию укроет снежный ковер. Днем температура будет плюсовой, и в некоторых частях Эстонии может пойти дождь.

Государственная служба погоды сообщает, что в предстоящие выходные нас ждут обильные осадки. В субботу прогнозируют переменную облачность. Местами может выпасть немного снега. Ожидается северо-западный и западный ветер — 3-8 метра в секунду. Температура — от +1 до -2.

На утро воскресенья (в Рождественский сочельник) прогнозируется облачная и прояснениями погода. Опять же местами пойдет дождь. Северо-западный и западный ветер усилится — до 15-20 метров в секунду на островах. Температура будет плюсовой — до +3.

По заверению синоптиков, у жителей Ида-Вирумаа есть повод порадоваться — у них Рождество будет белым. Также в центральной Эстонии землю должен покрыть снежный ковер. В то же время в западной Эстонии и на островах со снегом, по всей вероятности, будут проблемы.

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