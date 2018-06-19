ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, как произошло ДТП в Вырумаа, в результате которого погиб один человека и пострадали трое

В понедельник рано утром в Вырумаа в результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина. В Центр тревоги поступило сообщение об аварии Вана-Антсла-Люллемяэ в 7 утра понедельника, 18 июня. Ехавшая со стороны Вана-Антсла Audi врезалась в другую Audi, которая двигалась по главной дороге.

В результате столкновения двух машин погиб 29-летний мужчина, сидевший рядом с водителем. Он находился в машине, которая выехала на главную дорогу.

Пострадали водители обеих машин, а также еще один пассажир. По данным полиции, дорога на месте аварии была сухая, видимость хорошая. Покрышки на машинах соответствовали требованиям, оба водители были трезвы и имеют водительские права. Во всех машинах люди были пристегнуты ремнями безопасности.