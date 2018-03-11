ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, как изменится движение автобусов в связи с реконструкцией улицы Гонсиори

В связи с реконструкцией участок улицы Гонсиори между улицами Пронкси и Манеэжи закрывается для движения транспорта с 10 часов 12 марта до конца рабочего дня 24 июня. Схема движения общественного транспорта временно изменится.

В этот период автобусы линий 3, 20, 20A, 31, 53, 55, 56, 60, 63, 67 и 68 пойдут по объездным маршрутам по улице Лайкмаа и бульвару Рявала.

Ликвидируется остановка Манежи автобусов линий 60 и 63 на улице Реймана. Ближайшей будет остановка Хобуяама на Нарвском шоссе рядом с трамвайной остановкой.

Ликвидируется также остановка Кивисилла автобусов линий 31, 53, 56, 67 и 68 по направлению к центру города. Они будут делать остановку Торнимяэ на объезде — на бульваре Рявала.

Улица Гонсиори будет реконструирована от перекрестка с улицей Манеэжи до Лаагна теэ, протяженность участка составит примерно 1,5 км. Также будет реконструирован отрезок протяженностью 0,3 км на Лаагна теэ, 0,21 км ул. Тюрнпуу, будет построена велосипедная дорожка длиной 0,9 км по краю улицы Кундери.

Всего будет реконструировано около 2,01 км проезжей части, а также созданы и отремонтированы пешеходные и велосипедные дорожки протяженностью около 4,86 км. В ходе ремонтных работ будут реконструированы 11 перекрестков со светофорами, а рядом с магазином Torupilli Selver построят парковку Pargi ja Reisi (”припаркуйся и поезжай”).

В результате реконструкции улицы Гонсиори, на ней будет трехполосное движение: в обоих направлениях будет двигаться общественный транспорт, средняя полоса — с реверсивным движением, на которой в утренние часы движение будет направлено в сторону центра города, а в вечерние — в обратном.