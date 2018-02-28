ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, как изменит силуэт Таллинна колесо обозрения

Фонд развития предпринимательства принял решение поддержать суммой в 1,44 евро основание парка аттракционов Super Skypark в районе Таллиннского аэропорта. В нем будет построено и колесо обозрения, с которого откроется вид на Таллинн с высоты 120 метров. Смотрите, как его появление изменит силуэт столицы.

Колесо обозрения откроется в октябре и будет расположено в районе Таллиннского аэропорта на крыше суперцентра Т1, По другую сторону железной дороги от торгового центра ”Юлемисте”.

Основатели надеются, что уже на следующий после открытия год количество посетителей колеса обозрения перевалит за 300 000, из которых примерно 15 процентов будут гостями столицы.

1,44 миллиона евро, выделяемые в качестве пособия на строительство, составляют 45 процентов от общей стоимости проекта колеса. Кроме того, предприниматель из своих средств намерен основать крупнейший в Эстонии — 6 000 квадратных метров — парк развлечений для всей семьи. Там будет городок для лазания, 4D кино, научный центр и батуты. Колесо обозрения, которое установят на крыше здания, будет уникальной для Европы планировки.

Цену на билеты обещают приемлемую: ниже 10 евро. Поездка будет длиться 12-15 минут, в течение которых можно будет совершить несколько кругов.