ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Смотрите, где именно могут соединить двумя мостами материк с Сааремаа и Хийюмаа

Предприниматели Райво Хейн и Райво Кютт выступили вчера с идеей построить, наконец, мост, объединяющий материк и Сааремаа. Реализация этой затеи стоила бы полмиллиарда евро, и предприниматели надеются собрать необходимую сумму при помощи инвесторов, пенсионных фондов и банковских займов.

Вообще, в планах Хейна два моста — второй должен соединить Сааремаа и Хийюмаа, когда первый мост уже будет готов.

Строительство можно было бы начать уже в 2020 году.

Не всех вдохновляет этот проект, хотя островитяне его приветствуют. Например, руководитель Фонда инвестиций Swedbank Кристьян Тамла сказал, что с проектом моста на Сааремаа связаны слишком большие риски и неопределенность, в том числе в разрезе вопроса влияния на окружающую среду.