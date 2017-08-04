ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Шоссе Таллинн-Тарту после ремонта станет короче на пять километров

Департамент шоссейных дорог и компания TREV-2 Grupp заключили договор о строительстве четырехполосного отрезка Козе-Арду на шоссе Таллинн-Тарту, благодаря чему дорога станет короче на 5,3 км.

Подписание договора на 50 млн евро, как передает rus.err.ee, стало одним из важнейших моментов для департамента за последние годы, которому предшествовала объемная и основательная предварительная работа, сказал заместитель генерального директора Департамента шоссейных дорог Каупо Сирк: "Строительство данного участка – серьезный вызов для дорожных строителей, так как мы надеемся в 2020 году порадовать участников дорожного движения долгожданным безопасным участком дороги".

Поскольку речь идет о строительстве совершенно новой трассы, то до открытия новой дороги в 2020 году дорожное движение на имеющемся шоссе будет продолжаться без ограничений, связанных со строительными работами.

Строительство 12-километрового участка дороги между Козе и Арду начнется в августе и продлится 40 месяцев; новый участок дороги спроектирован так, чтобы по нему могли ездить со скоростью 120 км/ч.

На этом участке будет построено шоссе по принципу 2+2 с разделительной полосой, дорожные развязки Козе-Ристи и Арду, туннель и экодук, предусмотренный прохода животных. Также под дорогой предусмотрены трубы для земноводных и небольших животных.