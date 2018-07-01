ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: С 1 июля уездный общественный транспорт в большей части Эстонии стал бесплатным. Где именно?

Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Для того, чтобы посмотреть условия в регионе, наведите на него курсор и кликните.
Начиная с 1 июля бесплатный уездный общественный транспорт будет действовать в зонах, отмеченных на представленной вашему вниманию карте зеленым цветом.
Для того, чтобы посмотреть условия в регионе, наведите на него курсор и кликните.
Juhatuse liige
HARIDUSE INFOTEHNOLOOGIA SA ...
Tähtaeg: 02.07.2018
Vanemraamatupidaja
KPMG RAAMATUPIDAMISTEENUSED OÜ ...
Tähtaeg: 10.07.2018
Euroopa kohtu kohtujuristi kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 13.07.2018
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