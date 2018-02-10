10.02.2018, 10:45

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Проект Рейди теэ: какие изменения внесли по предложению активистов?

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rus.delfi.ee
EST

Переговоры по проекту Рейди теэ между Таллинном и группой Merelinna kaitseks ("В защиту морского города") продолжались почти два месяца. Наконец к предложениям защитников морского побережья прислушались и внесли небольшие изменения в проект.

Самое большое изменение — количество полос движения: а именно, по направлению из города до перекрестка с Нарва маантеэ вместо изначально запланированных трех полос будет две, перед "Русалкой" в обоих направлениях вместо четырех полос будет три и одна из них — полоса для общественного транспорта.

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