ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Проект Рейди теэ: какие изменения внесли по предложению активистов?

Переговоры по проекту Рейди теэ между Таллинном и группой Merelinna kaitseks ("В защиту морского города") продолжались почти два месяца. Наконец к предложениям защитников морского побережья прислушались и внесли небольшие изменения в проект.

Самое большое изменение — количество полос движения: а именно, по направлению из города до перекрестка с Нарва маантеэ вместо изначально запланированных трех полос будет две, перед "Русалкой" в обоих направлениях вместо четырех полос будет три и одна из них — полоса для общественного транспорта.