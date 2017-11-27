ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Предстоящей ночью изменится схема движения по развязке Хааберсти. Смотрите, как надо ехать

Строители открывают круговой перекресток на Палдиском шоссе в направлении выезда из города в первые часы вторника, 28 ноября.

Транспорт будет направляться по только что достроенной части развязки: начиная от круга — в сторону выезда из города. При этом исчезнут левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином "K-Rauta".

С Палдиского шоссе автобусы будут поворачивать на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели установлены для регулирования проезда к магазину "K-rauta" и представительству "United Motors".

Всех участников движения просят внимательно следить за требованиями средств организации дорожения движения!