16.06.2018, 21:10

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько на самом деле отличаются взгляды Ратаса и Каллас?

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rus.delfi.ee
EST

Во время дебатов на Delfi премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) и представителю крупнейшей оппозиционной партии Кае Каллас (Партия реформ). Предложили ответить на ряд вопросов по десятибалльной шкале. Смотрите, насколько отличаются взгляды оппозиции и правящей власти.

Ратас и Каллас должны были по десятибалльной шкале оценить, к чему они больше склоняются. Вот список вопросов:

1. Что важнее — равенство или свобода?

2. Какое задание для правительства важнее — продвижение экономики или борьба с социальными проблемами?

3. Стабильность или нововведения?

4. Открытая для всего мира Эстония или закрытая для всех, кроме эстоноземельцев?

5. Как принимать решения — компромисс/сотрудничество или сила воли/решительность?

6. Что поможет добиться успеха — усердная работа или талант?

7. Гендерные квоты в государственном секторе — за или против?

8. Детям надо давать возможность самим принимать решения или они должны уметь слушаться старших?

9. Что важнее для ребенка — интерес к окружающему миру или хорошие манеры?

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