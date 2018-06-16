ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько на самом деле отличаются взгляды Ратаса и Каллас?

Во время дебатов на Delfi премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) и представителю крупнейшей оппозиционной партии Кае Каллас (Партия реформ). Предложили ответить на ряд вопросов по десятибалльной шкале. Смотрите, насколько отличаются взгляды оппозиции и правящей власти.
Ратас и Каллас должны были по десятибалльной шкале оценить, к чему они больше склоняются. Вот список вопросов:
1. Что важнее — равенство или свобода?
2. Какое задание для правительства важнее — продвижение экономики или борьба с социальными проблемами?
3. Стабильность или нововведения?
4. Открытая для всего мира Эстония или закрытая для всех, кроме эстоноземельцев?
5. Как принимать решения — компромисс/сотрудничество или сила воли/решительность?
6. Что поможет добиться успеха — усердная работа или талант?
7. Гендерные квоты в государственном секторе — за или против?
8. Детям надо давать возможность самим принимать решения или они должны уметь слушаться старших?
9. Что важнее для ребенка — интерес к окружающему миру или хорошие манеры?