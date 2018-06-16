16.06.2018, 21:10

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько на самом деле отличаются взгляды Ратаса и Каллас?

 (6)
rus.delfi.ee
EST

Во время дебатов на Delfi премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) и представителю крупнейшей оппозиционной партии Кае Каллас (Партия реформ). Предложили ответить на ряд вопросов по десятибалльной шкале. Смотрите, насколько отличаются взгляды оппозиции и правящей власти.

Ратас и Каллас должны были по десятибалльной шкале оценить, к чему они больше склоняются. Вот список вопросов:

1. Что важнее — равенство или свобода?

2. Какое задание для правительства важнее — продвижение экономики или борьба с социальными проблемами?

3. Стабильность или нововведения?

4. Открытая для всего мира Эстония или закрытая для всех, кроме эстоноземельцев?

5. Как принимать решения — компромисс/сотрудничество или сила воли/решительность?

6. Что поможет добиться успеха — усердная работа или талант?

7. Гендерные квоты в государственном секторе — за или против?

8. Детям надо давать возможность самим принимать решения или они должны уметь слушаться старших?

9. Что важнее для ребенка — интерес к окружающему миру или хорошие манеры?

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



На старт, внимание, марш на пляж! В воскресенье температура поднимется до 27 градусов

16.06.2018
В воскресенье температура воздуха достигнет 27°C, и в понедельник тоже! Идеальная для пляжа погода — за исключением возможности кратковременного дождя. Читайте прогноз pogoda.ee.
Подробнее


ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько на самом деле отличаются взгляды Ратаса и Каллас?

16.06.2018
Во время дебатов на Delfi премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) и представителю крупнейшей оппозиционной партии Кае Каллас (Партия реформ). Предложили ответить на ряд вопросов по десятибалльной шкале. Смотрите, насколько отличаются взгляды оппозиции и правящей власти.
Подробнее



ВИДЕО: В России начались митинги против повышения пенсионного возраста

16.06.2018
Россияне, недовольные планами правительства поднять пенсионный возраст, начали выходить на акции протеста - как и опасались в Кремле. Первый такой митинг прошел в Новосибирске, аналогичные акции готовятся в Омске, Сыктывкаре, Саратове и других городах.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
-37% Meeste käekell Police PL.13547JSB/02A
175,- €
110,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Formose
69,- €
27,60 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
109,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €

ФОТО: Ингерманландские финны из Эстонии, Финляндии и России встретились в Ида-Вирумаа

16.06.2018
В субботу в Ийзаку прошел 28-й праздник песни и танца, организованный ингерманландским культурным обществом Ида-Вирумаа, которым руководит Майре Петрова. Она же возглавляет и Союз ингерманландских финнов Эстонии.
Подробнее


ВИДЕО: Лось на дороге — быть беде. Автомобили чудом избежали столкновения

16.06.2018
Читатель прислал Delfi запись с видеорегистратора, на которой запечатлен момент, когда на дорогу внезапно выбегает лось. К счастью, водители двух автомобилей успели вовремя за тормозить и избежали столкновения. В итоге никто не пострадал, в том числе и злосчастный лось.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: В Москве таксист въехал в толпу футбольных фанатов

16.06.2018
В центре Москвы на улице Ильинка таксист въехал в толпу людей, сообщил агентству ”Москва” источник в правоохранительных органах. ”Автомобиль такси совершил наезд на препятствие — дорожный знак” — сказал он.
Подробнее