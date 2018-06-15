15.06.2018, 18:48

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько доступны услуги здравоохранения для эстоноземельцев с разными доходами

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rus.delfi.ee
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На графике можно посмотреть, каков доступ жителей Эстонии с разными доходами к медицинской помощи, сколько из них страдают хроническими заболеваниями и как они сами оценивают свое здоровье.

На графике люди в соответствии с доходом поделены на квинтоли, величина одной квинтоли — 20%. Таким образом, самая низкая квинтоль — самые бедные 20% общества и самая высокая квинтоль — самые богатые 20%.

Вчера Eesti Päevaleht писала о том, как богатые люди в Эстонии получают значительно более хорошую медицинскую помощь, чем бедные, значительно меньше страдают хроническими заболеваниями, а так же оценивают свое здоровье значительно лучше.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Насколько доступны услуги здравоохранения для эстоноземельцев с разными доходами

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