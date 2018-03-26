ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На что главные транжиры Рийгикогу потратили компенсации и на какую сумму

В прошлом году годовая максимальная ставка компенсаций депутатских затрат составляла 12 374,88 евро, то есть 1031,24 евро в месяц. По максимуму компенсации израсходовали четыре депутата.

Смотрите траты 10 депутатов, которые получил больше всего компенсаций. В таблице представлены категории расходов: на транспорт, на приемы и представительские обязанности, на командировки, почтовые и связные расходы, на бюро, на размещение, на услуги перевода. Внизу указана общая сумма.