26.03.2018, 20:50

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: На что главные транжиры Рийгикогу потратили компенсации и на какую сумму

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rus.delfi.ee
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В прошлом году годовая максимальная ставка компенсаций депутатских затрат составляла 12 374,88 евро, то есть 1031,24 евро в месяц. По максимуму компенсации израсходовали четыре депутата.

Смотрите траты 10 депутатов, которые получил больше всего компенсаций.

В таблице представлены категории расходов: на транспорт, на приемы и представительские обязанности, на командировки, почтовые и связные расходы, на бюро, на размещение, на услуги перевода. Внизу указана общая сумма.

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