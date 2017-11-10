ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Кто из новых вице-мэров Таллинна за что отвечает

Вчера вечером Таллиннское горсобрание утвердило состав мэрии. С помощью представленного вашему вниманию интерактивного графика вы можете узнать, какой из вице-мэров города за какую сферу деятельности отвечает.

Айвар Рийсалу будет отвечать за предпринимательство и инновации, Вадим Белобровцев — за образование, спорт, работу с молодежью, Тынис Мёльдер — за социальную сферу и здравоохранение, Андрей Новиков — за городское планирование, транспорт, Эха Вырк — за городское имущество, в том числе доведение до конца реформы собственности, Калле Кландорф — за коммунальную сферу и МуПо, Зюлейха Измайлова (Зеленые Эстонии)— за защиту окружающей среды и вовлечение, в том числе вопросы мусора.

Мэр — Таави Аас, который руководит городской канцелярией и районными управами, занимается общим руководством и стратегически планированием развития города, представляет город.