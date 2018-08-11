11.08.2018, 21:05

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Когда о выпущенной испанцами ракете узнали министры и президент и что она вообще из себя представляет

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rus.delfi.ee
EST 14

Во вторник во второй половине дня испанский истребитель Eurofighter выпустил близ Отепя боевую ракету AMRAAM.

Ракета была выпущена в 15:44, в 15:50 о случившемся узнает ВВС Эстонии, в 15:51 — министр обороны Юри Луйк, в 15:53 — премьер-министр Юри Ратас, в 16:30 — президент Керсти Кальюлайд, в 18:50 выпускается пресс-релиз для оповещения общественности.

Более подробная хронология событий, а также характеристики ракеты представлены в графике (передвигайтесь по графику при помощи курсора).

Сегодня во второй половине дня Сила обороны завершили работы на территории заповедника Эндла, так и не найдя ни частей ракеты, ни указывающих на ее приземление доказательств.

По словам главнокомандующего ВВС Эстонии полковника Рийво Валге, возможно, ракета увязла в болотистой местности и ее вообще никогда не удастся найти. Тем не менее, визуальные поиски пока прекращены не будут.

Tallinn Hockey weekend
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