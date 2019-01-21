21.01.2019, 20:58

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Как возникает ледяное колесо на реке в Вана-Вигала?

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rus.delfi.ee
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В расположенной в парке Вана-Вигала излучине реки особый режим течения: у одного берега реки вода течет быстрее, чем у другого. Вдобавок у излучины в реку впадает ручей.

Река в этом месте очень глубокая, и на ее дне есть источники, которые создают сложную схему движения воды.

Ледяное колесо образуется после того, как река замерзла и затем опять начала оттаивать. Таяние льда энергозатратно, тратящаяся на это энергия идет из воды. Плотность воды самая большая при температуре +4 градуса, и тогда вода самая тяжелая. Поэтому при такой температуре вода начинает особенно интенсивно двигаться.

Вдобавок возникающая в результате вращения колеса центробежная сила может поднимать на колесо еще снег и кусочки льда, которые увеличивают размеры колеса.

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