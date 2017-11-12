ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Где же вы? Полиция ищет по всей Эстонии 50 пропавших без вести человек

Если у вас есть информация, которая могла бы помочь в поиске пропавших людей, полиция просит связаться с ней — контакты указаны в графике.

Полезной может оказаться любая информация о возможном месте нахождения указанных в графике лиц, а также та, которая проясняет предшествовавшую исчезновению ситуацию.

Полиция просит поделиться информацией и в том случае, если она не касается нынешнего места нахождения без вести пропавших, но вам известно об их деятельности, или вы сталкивались с ними после даты их исчезновения.